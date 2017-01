IN BEELD: Den Haag neemt afscheid van straatmuzikant Chuck Deely

DEN HAAG - De Haagse straatmuzikant Chuck Deely, die al sinds jaar en dag het centrum van de stad opluisterde met zijn rauwe rockmuziek, overleed op 9 januari. In het Paard van Troje werd een week later, op 16 januari, zijn uitvaart georganiseerd. Bekende Hagenaars, waaronder Sjaak Bral, nachtburgemeester René Bom en Tim Akkerman gaven acte de présence.

Ook Alexander Spoor, die in december nog geld inzamelde voor de zieke muzikant zodat hij zijn huur kon betalen, was aanwezig. Er werd verteld, muziek gemaakt, gehuild en gelachen in de zaal. De bijeenkomst eindigde met Neil Young's 'Rocking in the free world' en een staande ovatie van het publiek. De complete uitvaart is hier terug te kijken.