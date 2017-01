Overheid 'collecteert' er lustig op los met trajectcontrole A4: ruim 340.000 boetes per jaar

LEIDSCHENDAM - De trajectcontrole op de A4 bij Leidschendam heeft de kas van de staat in 2016 flink gespekt. In totaal werden er 342.018 boetes uitgedeeld op dit traject in beide richtingen.

Dat blijkt uit cijfers van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De trajectcontrole langs de A4 staat daarmee op de tweede plaats van de lucratiefste trajectcontroles. De A2 tussen Amsterdam en Utrecht is koploper. Op de A12 tussen Den Haag en Voorburg was het een stuk minder vaak raak vorig jaar: 56.302 boetes werden uitgedeeld.Ook de cijfers van de flitspalen in de regio zijn openbaar gemaakt. De meeste overtredingen werden gemaakt op de N211 in het Westland en dan met name op de Wippolderlaan in Wateringen. Bijna 55.000 keer werd daar geflitst. De paal die het minst heeft opgeleverd voor de staat is de flitser aan de Prins Bernhardlaan in Voorburg. 78 keer werd daar een overtreding geconstateerd.