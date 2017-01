Haagse PvdA: 'Woningcorporatie dwingen tot actie tegen schimmelhuis'

Schimmel in een vensterbank (Beeld: Omroep West)

DEN HAAG - Het is tijd voor de politiek om de woningcorporaties te verplichten de schimmelproblemen in huurhuizen sneller aan te pakken. Dat vindt de PvdA in de Haagse gemeenteraad. De sociaal-democraten hebben geen vertrouwen meer in de toezeggingen van de corporaties dat ze de problemen zullen aanpakken.





Ramnewash reageert op de

'De prestatieafspraken die er zijn met de corporaties moeten we openbreken,' aldus raadslid Rajesh Ramnewash. 'Het moet voor huurders duidelijk zijn, per woning, wat er gebeurt en wanneer het gebeurt.'Ramnewash reageert op de jongste berichten van Omroep West over de schimmelproblematiek in de stad. Hij wil nog deze collegeperiode resultaten zien. 'We gaan een stadsguerilla aan tegen de schimmel.'