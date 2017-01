Dit zijn de plannen: zo willen wij ons Chuck Deely herinneren

Foto: Bosz de Kler

DEN HAAG - Er is nogal wat te doen geweest om de dood van de Haagse straatmuzikant Chuck Deely. Maandag werd zijn uitvaart belangeloos georganiseerd, met medewerking van bekende Hagenaars als Tim Akkerman, Sjaak Bral en René Bom. Maar wat zijn de voornaamste plannen om zijn nagedachtenis in ere te houden? Drie plannen die nu bekend zijn op een rij.

Chuck Deely in beeld: een fototentoonstelling in het Atrium

Op de uitvaart van Deely maandagavond in het Paard van Troje was een slideshow van de mooiste foto's van de muzikant te zien. Initiatiefneemster Gera Nieland zou graag zien dat die foto's een al dan niet permanente expositie in het Atrium van het stadhuis gaan vormen en is in gesprek met verschillende partijen om de mogelijkheden te bekijken.



De tastbare nagedachtenis: een monument

Ofwel voor de Hema op de Grote Marktstraat, ofwel bij de Haagse Entree naast Centraal Station moet het komen: het monument voor Deely. Cherry Leegstra is er, sinds ze op 9 januari hoorde van het overlijden van Deely, druk mee. Ze begon een Facebookpagina, waarop nu al zo'n 2.000 mensen aangeven geïnteresseerd te zijn in een monument. Hoe het er precies uit moet gaan zien is nog onduidelijk. Suggesties zijn onder meer een krukje, zodat andere muzikanten in Deely's voetsporen kunnen treden, een Hollywood-ster zoals op Sunset Boulevard en een standbeeld van de markante Haagse Amerikaan. Er is nog geen concreet plan ingediend bij de gemeente, maar Leegstra laat weten dat daar hard aan gewerkt wordt.



Keep on rockin' in the free world: Chuck op Spotify

Alexander Spoor, bekend van de inzamelingsactie voor Deely afgelopen december, is bezig alle CD's van de straatmuzikant te verzamelen. Daarvan wil hij een compilatiealbum maken, dat op Spotify moet komen. Wie op dit moment de rechten van de door Deely geschreven muziek in handen heeft is nog onduidelijk. Daarnaast schijnt niemand precies te weten hoeveel CD's hij gemaakt heeft. Het project kan volgens Spoor dus nog enkele maanden duren.