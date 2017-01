Treinverkeer na dag van chaos weer bijna hersteld

DEN HAAG - De nasleep van de grote stroomstoring dinsdagochtend in Amsterdam heeft tot dinsdagavond 20.15 uur geduurd. Rond dat tijdstip was het treinverkeer weer hersteld, meldt de NS.

'Door de storing waren de IT-systemen die het treinverkeer en de personeelsinzet aansturen, ontregeld. Het heeft veel tijd gekost om de treindienst weer volgens dienstregeling te rijden omdat we zowel treinen als machinisten en conducteurs weer op de juiste plek moesten krijgen', liet de NS weten.



Bijkomend probleem was de melding van een verdacht pakketje op Utrecht Centraal waardoor het treinverkeer deels werd stilgelegd. Loos alarm weliswaar, maar het effect van de verstoringen in Amsterdam en Utrecht 'heeft zich als een olievlek over het land verspreid', zegt het spoorbedrijf.