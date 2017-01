Na aansluiten bij 'Sylvana': Haagse Stadspartij trots op ‘stoere’ Fatima Faid

DEN HAAG - Fractievoorzitter Peter Bos van de Haagse Stadspartij (HSP) is trots op Fatima Faid. HSP-raadslid Faid staat op plek 2 van de partij van Sylvana Simons, Artikel 1. 'Ik vind het heel stoer van haar', zegt Bos.

Simons maakte maandagavond bekend wie er op haar kandidatenlijst staat. Zelf is ze lijsttrekker en Faid is dus de nummer 2 op de lijst. Het Haagse raadslid kwam in november op voor Sylvana Simons, toen nog DENK-politica. Faïd diende een klacht in na het verschijnen van een racistisch filmpje over Simons.Fractievoorzitter Peter Bos is trots op Faid. 'Ze gaat een enorm avontuur aan door zich een paar maanden voor de verkiezingen aan te sluiten bij een nieuwe partij die zo uitgesproken is. Ik vind dat heel stoer van haar.'Maar hij ziet Faid niet graag vertrekken uit zijn fractie. 'Ik hoop dus hartstochtelijk dat ze niet gekozen wordt', zegt hij lachend. 'Want we willen haar liever niet missen.'Sylvana Simons vertrok in december bij politieke partij DENK om haar eigen partij Artikel 1 te beginnen. Hoofdpunten van de nieuwe partij zijn het bevorderen van gelijkwaardigheid en het tegengaan van discriminatie. Derde op de lijst is Brigitte Sins, oud SP'er Anja Meulenbelt is lijstduwer op de twintigste plek.