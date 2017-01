Crowdfundingsactie bijna gelukt: wie helpt wanhopige gehandicapte Marvin (25) over de streep?

Marvin in zijn kapotte auto (Foto: Robbert van Cleef)

OEGSTGEEST - De gehandicapte Marvin van der Nat uit Oegstgeest is wanhopig. De motor van zijn aangepaste auto is al geruime tijd kapot. Hij begon bijna twee maanden geleden een crowdfundingsactie, maar in de tussentijd is hij continu afhankelijk van zijn omgeving en de donaties staan nagenoeg stil. 'Zonder deze auto heb ik geen leven', verzucht hij. In totaal moet hij 8.500 euro zien op te halen en hij is al een heel eind op de goede weg.





Omdat van der Nat zijn kapotte auto nog wel in bezit heeft is zijn recht op subsidie voor de regiotaxi vervallen. Gewone dingen als boodschappen doen, met vrienden afspreken en sporten worden daardoor heel moeilijk. 'Zonder deze auto heb ik geen leven. Ik kan gewoon nergens naartoe. Ik ben altijd thuis. Heel soms kan ik via via een leenauto krijgen voor een relatief laag bedrag, maar ik heb een uitkering. Ik kan dat gewoon niet blijven betalen.'



Bedrijven gemaild



