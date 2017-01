Jezus is dringend nodig in Zoetermeer

Archieffoto

ZOETERMEER - Basisschool De Oranjerie in Zoetermeer is op zoek naar een nieuwe Jezus. Elk jaar voeren ze de voorstelling The Passion op. Maar meester Jerremy die altijd Jezus speelde, heeft een baan op een andere school gekregen. Maar zonder Jezus geen Passion, dus de school zoekt onder familieleden van de schoolleerlingen een nieuwe acteur.

De leerlingen Indy, Elliott en Quinten hebben goed voor ogen wat de gedroomde kandidaat voor deze rol in zijn mars kan hebben. 'Het moet een man zijn die 'goed kan acteren, een beetje droevig kan zingen en strak kan bewegen.' De leerlingen spelen ter inspiratie een scene uit The Passion voor de camera van Omroep West.



Kandidaten kunnen zich via de Facebookpagina van De Oranjerie aanmelden en auditie doen.