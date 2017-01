Dronken man loopt met honkbalknuppel door Gouda

De honkbalknuppel is in beslag genomen (Foto via Twitter, politie Gouda)

GOUDA - In Gouda is dinsdagmiddag een man aangehouden, omdat hij met een honkbalknuppel door het centrum liep.

De man was dronken en kon zich niet identificeren. Het is niet bekend waarom hij in die toestand met de knuppel door de stad liep.



Hoe oud de man is en waar hij vandaan komt kon de politie dinsdagmiddag ook niet zeggen.