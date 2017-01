Burgemeester Gouda bedreigd: werkstraf geëist tegen Libanees

GOUDA - Het OM eist een werkstraf van 80 uur tegen een 37-jarige inwoner van Gouda vanwege stalking en bedreiging van burgemeester Milo Schoenmaker en enkele medewerkers van de gemeente.

De Libanees wilde dat de gemeente zijn naturalisatieverzoek zou toekennen. De Gouwenaar heeft al 15 dagen vastgezeten. Volgens het OM zou hij de slachtoffers tussen 2014 en 2016 regelmatig berichten en tweets gestuurd hebben. Hij zou ze op straat en op het thuisadres hebben opgezocht. Ook zou hij gemeentepersoneel hebben opgebeld op hun privé-telefoon.Hij gebruikte dreigende taal, aldus het OM. 'De hele wereld, CNN, BBC, SBS etc. zullen spreken over wat ik ga doen', zou hij geschreven hebben. 'Dag en nacht, voor jaren.' 'Dit zijn allemaal valse aangiften', reageerde de Gouwenaar dinsdag bij de rechtbank. 'Ze willen een beeld van mij schetsen dat ik een terrorist ben.' De psycholoog die de Gouwenaar onderzocht, kwam tot de conclusie dat de man lijdt aan een persoonlijkheidsstoornis met paranoïde trekken. Die typering viel tijdens de rechtszitting niet goed bij de verdachte. 'Dit is een belediging, pure discriminatie', zei hij. Hij bleek ook weinig vertrouwen te hebben in de rechtbank. 'U neemt de medewerkers van de gemeente in bescherming.'De officier van justitie eiste dinsdagmiddag, naast de werkstraf van tachtig uur, ook nog een voorwaardelijke celstraf van vier maanden tegen de Gouwenaar. Hij zou de gestalkte medewerkers van de gemeente Gouda of burgemeester Schoenmaker niet meer mogen lastig vallen. Alleen via zijn advocaat zou hij nog contact mogen hebben met hen.Volgens de officier heeft de man burgemeester Schoenmaker ook in Gouda midden op straat beledigd. Bij een ontmoeting in aanwezigheid van anderen, zou hij geroepen hebben 'dit is de burgemeester die mijn leven kapot heeft gemaakt'.De Gouwenaar meende dat hij het recht had de burgemeester aan te spreken. 'Hij is een publieke man, want hij is de burgemeester.' De uitspraak van de rechtbank is op 31 januari.