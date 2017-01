Tim en Tom Coronel terug van Dakar: 'We sliepen zelfs onder de auto'

ZWAMMERDAM - Tim en Tom Coronel zijn weer terug in Nederland. De tweelingbroers hebben allebei de Dakar Rally uitgereden. En dat was ook de doelstelling dit jaar. Nooit eerder wisten de broers allebei tijdens één Dakar-editie de finish te bereiken in hun buggy.

'Het was heerlijk en heel uitdagend. Maar natuurlijk is het ook fijn om weer terug te zijn bij mijn kinderen en familie', vertelde Tim Coronel dinsdag nadat hij was geland op Schiphol. De autocoureur uit Zwammerdam heeft zijn eigen klassement opgeofferd dit jaar om zijn broer Tom over de finish te krijgen. Tom had het een stuk zwaarder dan Tim. 'Ik heb achter een vrachtauto gehangen, ik heb tot aan mijn middel in het water gestaan. De ene keer was het veertig graden, dan weer min vijf, daarna weer veertig graden. Op een gegeven moment word je gewoon gek in je hoofd', blikt Tom terug.Tweemaal stond Tom Coronel op het punt om op te geven. 'Onderweg zijn we ook een aantal keer gestopt omdat ik gewoon in slaap viel tijdens het rijden. Want er zijn gewoon nachten dat je niet slaapt.' Door kapotte wiellagers, benzinepompjes, olie- en koppelingsproblemen deed Tom uren langer over etappes dan de rest van het deelnemersveld. 'Toen is Tim de laatste vier dagen achter mij blijven rijden en dat gaf wel positieve energie, anders had ik het echt niet gehaald.'Grote ontberingen moesten de Coronelletjes doorstaan om de eindstreep te bereiken. Zo hebben Tim en Tom Coronel twee nachten onder hun buggy moeten slapen, omdat hun team ze niet bij kon houden. En als Tom Coronel dan weer eens pech had, vlogen de Allsecur-grappen (Tim en Tom Coronel zijn de gezichten van een bekende reclamecampagne van verzekeringsmaatschappij Allsecur, red.) Tom om de oren. 'Tim was mijn back-up en dan kwam de pechhulp naar mij toe. En dan was het: doei doei, en gaan we weer door.'Tim en Tom waren de enige twee autocoureurs die in hun uppie aan de Dakar Rally (in twee weken tijd legden rallyrijders bijna 9000 kilometer af in Paraguay, Bolivia en Buenos Aires) begonnen. Het individuele klassement heeft Tim Coronel op zijn naam geschreven. Hij deed dat voor de vierde keer in zijn carrière. Tom Coronel werd tweede. In het algemeen klassement, dus tussen alle duo's en fabrieksteams, werd Tim Coronel 43ste en Tom Coronel 51ste. Als Tim niet zijn eigen klassement had opgegeven voor Tom, had hij vermoedelijk rond de twintigste plek geëindigd in het algemeen klassement.'Mijn hoogtepunt is dat we samen in de nacht door een rivier gingen. Dat vond ik wel het mooiste avontuur samen', zegt Tim. Tom haakt in: 'En dat was het moment dat ik het juist een beetje zat was met al die avonturen. Ik had al een paar nachten achter de rug en Tim zei: ah leuk, eindelijk een écht avontuur in de Dakar Rally. Toen zei ik: joh, ik ben er klaar mee!'Of Tim Coronel volgend jaar weer meedoet aan de Dakar Rally, weet hij nog niet. 'We gaan nu eerst even alles rustig laten bezinken en lekker met de familie leuke dingen doen. Misschien dat er over twee of drie weken weer wat on top of mind komt', zegt Tim. Hij heeft nog een droom: de eerste autocoureur worden die de Dakar Rally in een elektrische wagen uitrijdt. Of dat technisch haalbaar is, is de grote uitdaging. Daar voert hij al enkele jaren gesprekken over met leveranciers. 'Ik durf het echt nog niet te zeggen...'Tom Coronel is duidelijk: 'Nooit meer alleen in een buggy, duizend procent zeker!' En dat, ondanks dat hij twee jaar geleden hetzelfde zei. 'Nu weet ik het héél zeker. Dit was nog veel erger dan twee jaar geleden', aldus Tom. 'Je moet wel stapjes verder gaan. Weer hetzelfde doen als wat ik gedaan heb, hoeft van mij niet. Daar heb ik geen interesse in.'