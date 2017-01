Beloning voor gouden tip brandstichting RKDEO Nootdorp

NOOTDORP - De verzekeringsmaatschappij van sportvereniging RKDEO uit Nootdorp looft een ‘aantrekkelijke’ beloning uit voor de tip die leidt tot de oplossing van de brandstichting in het clubgebouw. De hoogte van de beloning wordt niet bekend gemaakt. Daarnaast sluit de politie niet uit dat de dader of daders het ontstaan van de brand hebben gefilmd en dat dat materiaal is verspreid.

De brand in het gebouw aan de Sportparkweg in Nootdorp werd op 1 januari om 00.35 uur ontdekt. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar de schade was enorm . Inmiddels wordt hard gewerkt om de kantine bij de start van het nieuwe sportseizoen in september weer te openen De politie onderzoekt wie er verantwoordelijk is of zijn voor de brandstichting en is daarom nog steeds op zoek naar informatie. Mogelijk zijn er tijdens de jaarwisseling verdachte personen opgevallen in de buurt van het gebouw van RKDEO of heeft iemand gezien dat de brand daadwerkelijk werd gesticht.Daarnaast wordt niet uitgesloten dat de dader of daders het ontstaan van de brand hebben gefilmd. Mogelijk is dat materiaal daarna verspreid via social media of Whatsapp. De recherche vraagt mensen die foto’s of filmpjes in hun bezit hebben om die met hen te delen. Ook mensen die via-via hebben gehoord wie er bij de brandstichting zijn betrokken, worden gevraagd om zich te melden.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem