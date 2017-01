Tweede leven voor kringloopwinkel in Voorschoten

VOORSCHOTEN - Na een jaar afwezigheid heeft de gemeente Voorschoten weer een kringloopwinkel. De oude kringloopwinkel moest weg omdat de eigenaar de hoge huur van het pand niet meer kon opbrengen. Dat was een behoorlijke teleurstelling voor veel Voorschotenaren.

Het Kringloopcentrum Voorschoten heeft nu een tweede leven gekregen in een voormalige autohandel aan het Johannes Vermeerplantsoen. Veel Voorschotenaren komen er nu even een kijkje nemen. ‘Ja, ik vind het mooi hoor’, zegt een klant. ‘Lekker licht en overzichtelijk’.Ed van Leeuwen had een kringloopwinkel aan de Dobbeweg, maar moest die vorig jaar vanwege de hoge huur ontruimen. Na wat omzwervingen is hij nu weer terug in Voorschoten. ‘Het is fenomenaal’, zegt Ed van Leeuwen. ‘We zijn geholpen door de autohandel die hier zat en we zijn er erg blij mee’.