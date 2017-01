Twintig medewerkers ontslagen bij scheepsbouwer Royal IHC in Alphen aan den Rijn

DEN HAAG - Zo'n twintig medewerkers hebben te horen gekregen dat ze weg moeten bij scheepsbouwer Royal IHC in Alphen aan den Rijn. Dat bevestigt een woordvoerder van Royal IHC.

Bij de Alphense vestiging werken negentig mensen. Zij kregen dinsdag het nieuws te horen. 'Het gaat in totaal om twintig procent van het personeel', vertelt de woordvoerder.



De ontslagronde komt niet als een verrassing. De scheepsbouwer kondigde vorig jaar al een grote reorganisatie aan. Toen was ook al bekend dat er bij het concern 300 à 350 banen verdwijnen. De ontslagen vallen bij diverse IHC-vestigingen, waaronder dus in Alphen aan den Rijn.



De vestiging in Alphen aan den Rijn was tot 2015 een ander bedrijf, namelijk SAS Offshore. In dat jaar nam Royal IHC echter het bedrijf over.



