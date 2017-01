Tekort aan diverse groentes door slechte oogst in Spanje

Prijs spinazie flink gestegen (Foto: still video)

DEN HAAG - Er is een tekort aan verse spinazie. Door slecht weer in Spanje is de oogst van allerlei soorten groenten verloren gegaan. Ook sla, bloemkool, broccoli en courgettes zijn door de slechte oogst moeilijk te verkrijgen.

'Wat we binnen krijgen, is echt mondjesmaat. Vooral de slasoorten die we gebruiken voor de gemengde sla… ja, dat wordt kritisch’, vertelt groentespecialist Kees Kleyberg uit Wateringen. De prijzen voor groentes zijn door het tekort flink gestegen. Betaalde je eerst negen euro voor een kilo spinazie, nu moet je bij de groenteboer ruim 13 euro neertellen.



De Westlandse tuinders profiteren van het tekort. Normaal gesproken brengt het telen van sla weinig op, maar de kroppen van de tuinders zijn nu juist erg gewild.





