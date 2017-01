Ingrid van Engelshoven stopt 16 februari als Haagse wethouder

DEN HAAG - Ingrid van Engelshoven van D66 stopt op 16 februari als wethouder van Den Haag. Dat heeft ze in een brief aan de gemeenteraad laten weten. Van Engelshoven staat op plek vijf van de D66-kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen.

Van Engelshoven was zeven jaar wethouder in Den Haag. Ze is op dit moment verantwoordelijk voor onderwijs, kenniseconomie en jeugdhulp.De Tweede Kamerverkiezingen zijn op 15 maart. D66 schommelt de laatste tijd rond de 15 zetels in verschillende peilingen.