Hinder A12 voorbij na file door losse putdeksel

De putdeksel was eruit gereden en moest gerepareerd (Foto via Twitter, politie Zoetermeer)

DEN HAAG - Het verkeer tussen Den Haag en Zoetermeer had dinsdagavond last van een putdeksel dat uit de weg was gereden. Doordat de rechterrijstrook dicht was ontstond er een lange file. Pas rond 19.30 uur was de A12 weer volledig open.





Bij de Utrechtsebaan en in de stad zelf stond het verkeer lang vast. Er stond zo'n 12 kilometer file op de A12.Ook het treinverkeer was tot ongeveer 20.00 uur een chaos . Door een stroomstoring in Amsterdam reden de treinen dinsdag met vertraging.