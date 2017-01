Hoogleraar TU Delft wint 250.000 euro met uitvinding koelkast

DELFT - Hoogleraar Ekkes Brück van de TU Delft heeft een belangrijke prijs gewonnen voor het ontwerp van zijn koelkast. Brück krijgt een geldbedrag van 250.000 euro.

De koelkast van Brück is een magnetocalorische koelkast, dat betekent dat hij magnetisch koelt. Het systeem is energiezuiniger dan gewone koelkasten, omdat er geen broeikasgassen of brandbare gassen aan te pas komen. Ook is de koelkast veel stiller.Het idee voor de koelkast kwam doordat Brück zelf heel milieubewust is. 'Ik rijd een hybride auto en heb zonnepanelen. Toen ik in mijn keuken zat rond te kijken viel mijn oog op al die zeer energiezuinige apparaten en dacht ik bij de koelkast: dat kan nog beter!'