Westlanddag Varend Corso verplaatst naar zondag

WESTLAND - Westland moet de geliefde zaterdag van het Varend Corso opgeven en plaats maken voor Den Haag. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt, schrijft mediapartner WOS.

Doordat Den Haag dit jaar voor het eerst meedoet met het Varend Corso, moest het programma op de schop. De verschuiving in het programma was nodig, omdat anders Den Haag niet in de route kon worden opgenomen, verklaart Pleun van der Ende van het Varend Corso Westland. 'Het is niet om mensen dwars te zitten', zegt Van der Ende tegen de WOS.In het Westland ontstond eerder al onrust over het meedoen van Den Haag. Westlanders wilde hun populaire zaterdag niet kwijt.Gemeente Den Haag is blij met de komst van het Varend Corso. Er is 25.000 euro beschikbaar gesteld om het evenement naar de stad te halen. Door middel van aanpassingen in de stad kunnen de boten ook het centrum in.Door de verschuiving in het programma gaat het Varend Corso helemaal niet meer langs Maasland en Maassluis. Op vrijdag gaat de stoet van Midden-Delfland naar Delft. Op zaterdag varen de boten van Delft naar Den Haag. Het thema van het Varend Corso 2017 is Be Happy