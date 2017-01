Brand bij restaurant op Deltaplein in Kijkduin

De brand op het Deltaplein (Foto: Regio15)

DEN HAAG - Op het Deltaplein in de Haagse wijk Kijkduin is dinsdagavond brand uitgebroken achter het restaurant 'The Fishclub'. Volgens de brandweer is de airco-installatie die buiten onder een luifel stond in brand gevlogen.

De brand is niet overgeslagen naar het restaurant, maar er is wel rook het pand in gekomen. In de zaak waren twee werknemers aanwezig die zelf naar buiten zijn gegaan. Er zijn geen gewonden gevallen.



Het is nog niet bekend hoe de airco in brand kon vliegen.