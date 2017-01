Peperdure Mercedes in vlammen op in Delft

Van de auto is weinig over. (Foto: Marofer)

DELFT - Aan de Van Paassenkade in Delft ging in de nacht van dinsdag op woensdag een peperdure goudkleurige Mercedes in vlammen op. Buurtbewoners werden rond 3.00 uur opgeschikt door de vlammenzee.

De gewaarschuwde brandweer bluste het vuur, maar kon niet voorkomen dat de auto verloren ging. Het is nog niet bekend hoe de brand kon ontstaan. Dit wordt onderzocht. Het huis waar de auto bij in de buurt stond, liep ook schade op. Van de woning sneuvelden ruiten.



Dit is de tweede autobrand in Delft in een paar dagen tijd. In de nacht van zondag op maandag ging er aan de Bachsingel in Delft een bestelbusje volledig in vlammen op.



Door: Redactie Correctie melden