Bijna tweehonderd mensen gered door KNRM Scheveningen in 2016

DEN HAAG - Bijna tweehonderd mensen zijn vorig jaar door de Scheveningse Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij gered. Daarmee was 2016 het drukste jaar ooit. Dit blijkt uit cijfers die de KNRM heeft bekendgemaakt.

In 2016 werden meer gewonde strandgangers vervoerd en kwamen waterrecreanten zoals surfers vaker in de problemen. In totaal zijn er 194 mensen veilig aan wal gebracht.'In enkele gevallen was de hulp net op tijd', meldt de reddingsbrigade. Bij de Scheveningse KNRM zijn 37 vrijwilligers actief.