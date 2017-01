Vrouw beroofd en opgesloten in eigen huis Voorweg in Zoetermeer

ZOETERMEER - Een 37-jarige vrouw is maandagavond beroofd en opgesloten in haar huis aan de Voorweg in Zoetermeer. Dat maakte de politie dinsdag bekend. De vrouw zag de inbrekers toen ze rond 20.30 uur thuiskwam.

De mannen dwongen haar in een kamer te blijven en doorzochten het huis. Toen het slachtoffer korte tijd later geen geluid meer hoorde, ging ze de kamer uit en belde ze de politie. De vrouw raakte niet gewond.



Een verdachte is een licht getinte man. Hij wordt 20 jaar oud geschat en hij is 1,70 meter lang. Hij droeg een zwart joggingpak, donkere schoenen en een zwart petje met een capuchon daar overheen. Van de tweede en derde verdachte zijn geen duidelijke signalementen, maar ook dit zijn licht getinte mannen en ook zij worden 20 jaar geschat.



