Zuid-Holland Korfbalcup: HKV/Ons Eibernest en KCC bemachtigen plaats in halve finales

Zuid-Holland Korfbal Cup

REGIO - De korfballers van het Haagse HKV/Ons Eibernest hebben dinsdagavond de halve finales van de Zuid Holland Korfbalcup bereikt. In die halve finale staat de ploeg tegenover KCC/SO Natural, die dinsdag ook een ticket bemachtigde. PKC/SWKGroep neemt het in de andere wedstrijd op tegen GKV. Zij plaatsten zich vorige week al.

HKV had in eigen huis heel weinig moeite met tegenstander KCR. De Hagenaars lieten de ploeg uit Ridderkerk kansloos: 27-16.



Bij Sporting Delta - KCC/SO Natural was het spannender. Daar stond na de reguliere speeltijd een 17-17 gelijkspel op het scorebord. In de verlenging trok KCC uiteindelijk aan het langste eind.



Halve finales

HKV/Ons Eibernest - KCC/SO Natural

GKV - PKC/SWKGroep



