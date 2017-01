Bijzondere bloembollen in Hortus botanicus in Leiden

De Hortus pronkt met bijzondere varianten van tulpen, narcissen en hyacinten (Foto: Hortus botanicus)

LEIDEN - De Hortus botanicus in Leiden opent dinsdag 14 februari een tentoonstelling over bijzondere bloembollen. Veel bezoekers zijn bekend met tulpen, narcissen en hyacinten. De Hortus laat vanaf 14 februari bijzondere varianten zien van deze publiekslievelingen.

De Hortus pronkt met onder meer gouden druifjes, crèmekleurige kievietsbloemen en tulpjes die alleen op westelijk Kreta te vinden zijn. Oud-hortulana Carla Teune en tuinman Wouter Koopman plantten de afgelopen maanden meer dan 21.000 bollen in de oudste botanische tuin van Nederland. Samen met de bollen die nog in de grond zitten zal dit zorgen voor een ware bloemenzee in de voorjaarsmaanden.



Deze bijzondere bollen worden enigszins denigrerend ‘bijgoed’ genoemd. Het 'bijgoed' dat de Hortus dit voorjaar laat zien, is vaak met uitsterven bedreigd in Nederland. 'En bijzonder mooi om te zien', benadrukt een woordvoerder van de Hortus.



Nieuwe kas



Voor de bollen die het Nederlandse klimaat minder aantrekkelijk vinden, wordt momenteel een bollenkas gebouwd. Deze stenen en kunststof constructie - die de planten moet beschermen tegen de koude Nederlandse winters - komt naast de monumentale Victoriakas. De nieuwe kas moet de bollen ook beschermen tegen diefstal. De schaarse bolvarianten zijn bij verzamelaars namelijk zeer geliefd.



