'Bijzonder soort sneeuwval' in Randstad

DEN HAAG - De Randstad kreeg woensdagochtend, net als het zuidwesten en het midden van Nederland, te maken met een bijzonder soort sneeuwval, zogeheten uitsneeuwende mist.

Uitsneeuwende mist ontstaat wanneer mistdruppels in een dik mistveld bevriezen en veranderen in sneeuwvlokken. Hoe langer een mistlaag al bestaat en hoe kouder het is, des te groter de kans dat de mistdruppels veranderen in sneeuwvlokken. Dit is niet iets dat we elke winter hebben.