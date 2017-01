Linksback met PSV-verleden op proef bij ADO Den Haag

Tamata in duel met Beugelsdijk (foto: OrangePictures)

DEN HAAG - ADO Den Haag heeft woensdag Abel Tamata op proef. De linksback heeft momenteel geen club en is daardoor transfervrij. De 26-jarige Tamata speelde vorig seizoen voor FC Groningen.

Tamata, zoon van een Congolese vader en een Nederlandse moeder, was begin januari op proef bij de koploper uit de Jupiler League, VVV Venlo. De ploeg van Maurice Steijn wilde Tamata graag inlijven, maar kwam er financieel niet uit met de voormalig speler van PSV.



ADO-trainer Zeljko Petrovic kan een linksback goed gebruiken. De eerste linksback, Aaron Meijers, is nog altijd herstellende van een knieblessure. Zijn vervanger, Wilfried Kanon, is momenteel met zijn vaderland Ivoorkust actief op de Afrika Cup. Afgelopen weekend speelde Tyronne Ebuehi als linksback. Naast een verdediger zoekt Petrovic ook nog een middenvelder en aanvaller.



Interland voor Congo





Tamata speelde eerder in de jeugd van NAC waarna hij naar PSV vertrok. In Eindhoven won het in het seizoen 2011/2012 de KNVB beker en werd hij in 2014/2015 landskampioen. Ook het shirt van Roda JC en FC Groningen droeg hij. Laatst genoemde club ontbond afgelopen zomer het contract van de linksback. De 26-jarige verdediger speelde op 31 maart 2015 één interland voor Congo. Het betrof een oefenwedstrijd tegen Irak.