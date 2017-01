A44 drie kwartier dicht bij Oegstgeest na ongeluk, ook rijstroken A4 afgesloten

Archieffoto

OEGSTGEEST - De A44 richting Amsterdam werd woensdagochtend rond 9.30 uur drie kwartier lang helemaal afgesloten tussen Oegstgeest en Voorhout. Dit gebeurde na een ongeluk.

Wat er precies is gebeurd, is niet bekend.



Ook op de A4 richting Amsterdam is het mis. Daar gebeurde rond 9.30 uur ook een ongeluk, in de buurt van Rijswijk. Daar zijn twee rijstroken afgesloten. 'Dit zorgt voor een half uur vertraging', waarschuwt Jon Bakker van de ANWB.



