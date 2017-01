Hof geeft naaktrecreanten Delftse Hout gelijk: blootlopen mag

Naturisten recreëren

DELFT - De verdachten die werden vervolgd voor naaktrecreatie in de Delftse Hout in 2013 zijn woensdagochtend vrijgesproken door het gerechtshof in Den Haag. Een eerdere vrijspraak door het Haagse hof was door de Hoge Raad vernietigd. Daarom werd de zaak opnieuw voorgelegd aan het gerechtshof.





De naaktrecreatie vond plaats op een deel van een ligweide dat in het verleden specifiek was aangewezen voor naaktrecreatie. Inmiddels is de ligweide niet meer hiervoor aangewezen. Maar dit wil volgens het gerechtshof niet zeggen dat deze locatie in 2013 ongeschikt was voor naaktrecreatie.Het Openbaar Ministerie vond dit wél het geval, omdat het gebied de afgelopen 'te veel veranderd zou zijn' en het er drukker is geworden. Delftse Hout zou de laatste jaren meer op een stadspark zijn gaan lijken. En dat vindt het OM geen plek voor naaktrecreatie

