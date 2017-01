Lisa van der Geest wint eerste marathon van 2017 op natuurijs

Lisa van der Geest op de Weissensee (OrangePictures)

WARMOND - Marathonschaatsster Lisa van der Geest heeft de eerste marathon op natuurijs van het kalenderjaar gewonnen. In Noordlaren won de Warmondse de sprint en kwam na tachtig ronden als eerste over de streep.

Van der Geest bleef in Noordlaren over in een kopgroep van acht vrouwen en won de sprint op verrassende wijze. Ze bleef topfavoriet Irene Schouten en Elma de Vries voor.



In KPN Marathon Cup, de competitie op kunstijs, staat Van der Geest tweede achter Elma de Vries. In het jongerenklassement gaat zij aan kop.