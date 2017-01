Alphense huisarts Hans Nobel (67) overleden; 'Hij stond voor de kernwaarden van ons vak'

Hans Nobel - foto: VPHuisartsen

ALPHEN AAN DEN RIJN - De Alphense huisarts Hans Nobel is zaterdag onverwachts overleden. Nobel had samen met zijn vrouw een huisartsenpraktijk aan de Mandenvlechter in Alphen aan den Rijn. De praktijk is de hele week gesloten.

Collega's reageren geschokt op het overlijden. Nobel was een zeer kritisch en betrokken huisarts. 'Hij stond voor de kernwaarden van het vak van huisarts', zegt de voorzitter van de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen. Het motto van Hans Nobel op Twitter was: 'Zorg is geen markt of schadepost, maar menselijke rijkdom.'



Hans Nobel is 67jaar geworden, hij laat een vrouw en drie kinderen achter.