Gerenommeerd restaurant Bistrot De La Place in Den Haag sluit de deuren: 'Ik huil elke dag'

DEN HAAG - Een culinair instituut verdwijnt uit Den Haag, althans: voorlopig. Bistrot De la Place aan de Plaats sluit na 22 jaar de deuren. Volgens eigenaar Marc Cruellas worden de hoge huur en fikse personeelskosten hem te veel. Het vertrek valt hem zwaar: 'Het is serieus iedere dag janken', vertelt Cruellas aan Omroep West.

De Fransman begon 22 jaar geleden samen met twee mede-eigenaren: zijn eigen vrouw en de chefkok. Maar Cruellas staat er al een tijdje alleen voor, vertelt hij. 'Mijn vrouw stopte vanwege ons kind en in 2010 ging chefkok Norbert terug naar Frankrijk. Dus de laatste zes jaar was ik hier alleen, zes dagen per week.' Daardoor had hij weinig vrije tijd en vakantie.Maar ook de economie speelde de restaurateur parten. 'Ik had hier een vrij hoge huur. Door het vertrek van mijn twee mede-eigenaren moest ik meer mensen in dienst nemen. En ook de loonbelasting was een dure post voor een kleine onderneming. Voorkomen is beter dan genezen, dus ik ben vier jaar bezig geweest om de juiste kopers te kunnen vinden.'De bekende verschijning in de Haagse horeca gaat niet stoppen met werken. En verhuizen naar Frankrijk, zoals zijn chefkok dus eerder deed, zit er ook niet in. 'Nee, ik wil niet stoppen of naar Frankrijk', zegt hij resoluut. 'Ik wil doorgaan, zeker nog tien jaar. En het liefst in het centrum, maar dan ergens anders. Voor mij is het hier te groot en te zwaar.'Cruellas gaat op zoek naar een nieuwe locatie. De bekende typisch Franse portretten in de zaak verhuizen gewoon mee. Dat geldt ook voor de piano, waarop op vrijdag en zaterdag door een pianiste wordt gespeeld en Cruellas dan Franse chansons zingt. 'De pianiste verhuist gewoon mee. Net als de entourage, het meubilair, het bestek en de glazen', zegt hij met zijn typisch Franse tongval.De Fransman klinkt optimistisch, maar dat is maar schijn. 'Het is balen. Iedere dag janken. Het is toch een kind van je', zegt hij. Gelukkig weet hij zich gesteund door een trouwe schare klanten. 'Toen ik het op Facebook zette, heb ik meer dan 3.000 reacties gekregen en nog eens 200 mails via ons adressenbestand.'De reacties waren erg sympathiek, zegt Cruellas. 'Prachtige verhalen over wat mensen hier hebben beleefd, herinneringen aan avonden. Ik wil hier ook echt hier in het centrum van Den Haag blijven, meer dan tachtig procent van onze gasten komt uit deze omgeving.'Onder de gasten waren, vanwege de ligging schuin tegenover het Binnenhof, ook veel politici. 'Mark Rutte is hier ook geregeld te gast', zegt de restaurateur. 'Mag ik opscheppen? Ik heb in die 20 jaar tijd negen kabinetten zien vallen, en ik besta nog', lacht hij.Heeft hij dan geen gebruik gemaakt van de gelegenheid en bij Rutte geklaagd over de hoge loonbelasting? 'Nee, zeker niet', lacht hij. 'Ik ben heel trots als er politieke gasten in huis zijn, maar dan praat ik niet over politiek. Met Rutte, of Hans Wiegel, of meneer Joustra, of meneer Donner, wie dan ook... Ik praat niet over politiek, dat is mijn taak niet. We hebben het dan vooral over geschiedenis en natuurlijk over eten.'Bistrot De la Place speelde soms een belangrijke rol bij politieke ontwikkelingen. 'We hebben in de kleine kamer hier geregeld diners gehad tijdens de formatie. Maar daar zeg ik niks over. Ik laat de mensen dan met rust, als mij niks wordt gevraagd, zeg ik niks. Ik moet ook de privacy van mijn gasten respecteren', vertelt Cruellas.Zijn huidige horecabedrijf aan de Plaats wordt overgenomen door de eigenaars van Bistro De Twee Heren aan de Oude Molstraat, ook in Den Haag. 'Wat het wordt weet ik niet, er komt in elk geval een groot terras in de zomer', zegt Cruellas. Wat de naam gaat worden en welke formule het restaurant krijgt, weet hij niet.'Maar het zijn ontzettend sympathieke mensen. Ik ben meerdere keren bij ze gaan eten in de Oude Molstraat en dat beviel goed, absoluut. Ze hebben daar de beste croque monsieur die ik ooit in 25 jaar in Nederland heb gegeten. En ik ben echt kritisch, als Fransman.'Cruellas heeft nog geen nieuwe locatie om zijn Bistrot De la Place opnieuw op te bouwen. Hij zegt - samen met een horecamakelaar- druk op zoek te zijn naar een nieuwe stek. 'De vaste gasten horen daar natuurlijk nog over.'Voorlopig moet hij nog een paar dagen op de huidige locatie aan de slag. Over een week, op woensdag 25 januari, is hij voor het laatst open. Dan klinken vermoedelijk ook 'enfin' de vertrouwde klanken van de piano in de zaak, begeleid door het authentieke stemgeluid van Cruellas.