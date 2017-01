We kunnen schaatsen op natuurijs! Maar waar? Check het hier

Foto: archief

DEN HAAG - Het is de afgelopen dagen lekker koud. En vooral vannacht heeft het goed gevroren. Daardoor kunnen we nu de ijzers weer onderbinden en de natuurijsbanen op. Maar waar kan dat in de regio?









Kun je ook bij jou in de buurt schaatsen op een natuurijsbaan, maar staat die niet op de kaart? Laat het aan ons weten en mail naar online@omroepwest.nl.



Op dit moment kun je terecht op drie traditionele banen in de regio. Het ijs is dik genoeg in Boskoop, De Lier en Ammerstol.

