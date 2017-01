Pia Beck krijgt eigen brug in Amsterdam

Pia Beck bij de Koninklijke Stadsschouwburg in Den Haag. (Foto: ANP)

DEN HAAG - Een brug in Amsterdam wordt vernoemd naar de Haagse jazzpianiste en -zangeres Pia Beck. Dat maakte het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam woensdag bekend.

Sinds de zomer van 2016 is Amsterdam bezig ruim 1300 bruggen van een naam te voorzien. Amsterdammers mogen hiervoor voorstellen indienen. De hoofdstad telt in totaal 1680 bruggen.



Beck was een natuurtalent op de piano. Zonder noemenswaardige muzikale opleiding werd ze in mei 1945 gevraagd als pianiste en vocaliste in het Miller Sextet. In 1949 begon ze haar eigen combo. Als ze niet op tournee was, speelde ze vaak in haar eigen pianobar De Vliegende Hollander op Scheveningen.



Beste van de wereld



In 1952 bezocht Beck voor het eerst de Verenigde Staten, waar ze tot 1964 jaarlijks optrad. Ze werd benoemd tot ereburger van New Orleans en Atlanta. Collega Oscar Peterson noemde haar de beste jazzpianiste ter wereld.



In april 1965 emigreerde Beck naar de Costa del Sol. In 1975 maakte ze haar comeback als artieste in het Circustheater in Scheveningen. In september 2003 nam ze afscheid van het grote publiek.



Heineken, Sonneveld en Bosshardt



Eerder werden al Amsterdamse bruggen vernoemd naar Joes Kloppenburg (slachtoffer zinloos geweld), bierbrouwer Freddy Heineken, cabaretier Wim Sonneveld, Leger des Heils-soldate Majoor Bosshardt, klavecinist Gustav Leonhardt en Sobibor-overlevende Jules Schelvis.



Pia Beck overleedt op 26 november 2009 in het Spaanse Málaga.



