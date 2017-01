Brand in woning Spoorwijk, bewoners met hoogwerker gered

DEN HAAG - In een woning aan de Beetsstraat in de Haagse Spoorwijk heeft woensdagochtend brand gewoed. De brand ontstond in de keuken, aldus een woordvoerder van de brandweer.





De twee zijn door ambulancepersoneel gecontroleerd en bleken niets aan het avontuur te hebben overgehouden. De woning is voorlopig onbewoonbaar, aldus de brandweer. Stichting Salvage heeft de bewoners opgevangen.





