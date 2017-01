Werk aan Haagse Laan van Meerdervoort is klaar, bomen gespaard

DEN HAAG - De herinrichting van de Laan van Meerdervoort ter hoogte van de Vruchtenbuurt in Den Haag is een feit. Woensdagmiddag opent wethouder Tom de Bruijn (D66) de statige laan, samen met bewoners. De herinrichting is een succes voor omwonenden. Zij hebben voorkomen dat bijna tweehonderd bomen werden gekapt voor parkeerplaatsen.

In februari vorig jaar zijn de werkzaamheden op de Laan van Meerdervoort ter hoogte van de Appelstraat begonnen. Het riool is vervangen, de verkeersveiligheid verbeterd en er zijn vrijliggende fietspaden aangelegd. Ook zijn er extra parkeerplaatsen bijgekomen tussen de Pioenweg en de Thorbeckelaan.De herinrichting heeft flink wat voeten in de aarde gehad. Het vorige college wilde een kleine 200 bomen op de Laan van Meerdervoort kappen om ruimte te maken voor parkeerplaatsen. Die zouden de parkeeroverlast in de Vruchtenbuurt moeten oplossen. Maar bewoners kwamen in verzet , tot de rechter aan toe.Het huidige college gooide het over een andere boeg. Samen met een 'denktank' van bewoners is er gekeken naar een alternatieve oplossing voor het parkeerprobleem in de Vruchtenbuurt waarbij de bomen op de Laan van Meerdervoort konden worden gespaard.Die is gevonden in de omgeving van de Vruchtenbuurt. Tussen de Pioenweg en de Thorbeckelaan zijn tientallen extra parkeerplekken gekomen en ook op de Mient zijn parkeerplekken aangelegd. Bovendien is het vergunning-gebied uitgebreid zodat bewoners uit de Vruchtenbuurt ook buiten de wijk kunnen parkeren.Het einde van de roerige periode wordt woensdagmiddag afgesloten met een officieel moment. Wethouder De Bruijn plant dan samen met bewoners een boom.