PvdA wil flexibele openingstijden servicepunten zorg

Archieffoto

DEN HAAG - Zorgorganisaties moeten hun openingstijden meer afstemmen op de ‘tijd van nu’. Dat vindt de PvdA in de Haagse gemeenteraad. De partij pleit vanmiddag tijdens een debat voor flexibelere openingstijden van zorg-servicepunten, Centra Jeugd en Gezin en de GGD. Die moeten, net als de gemeente, gaan werken met avondopstelling.

PvdA-raadslid Lobke Zandstra signaleert dat de samenleving steeds flexibeler wordt. Steeds meer mensen combineren arbeid en zorg. ‘Het is onnodig dat ze voor elke afspraak vrij moeten nemen. Voorzieningen in de stad moeten net als andere voorzieningen daarom ook buiten de traditionele kantoortijden open zijn’, zegt zij.



Vooral de openingstijden van de Servicepunten - de vraagbaak voor mensen die ondersteuning nodig hebben - in de wijken zijn voor de partij een doorn in het oog. ‘Sommige gaan al om vier uur of half vijf ‘s middags dicht. Dat is echt heel vroeg. Elke avond zou er een servicepunt open moeten zijn net zoals we dat met de stadsdeelkantoren doen’, stelt Zandstra.



Snel vaker open



De PvdA gaat in de commissievergadering van de gemeenteraad het gemeentebestuur oproepen om op korte termijn te onderzoeken hoe flexibele openingstijden mogelijk gemaakt kunnen worden. In de eerste helft van 2017 moet er duidelijkheid komen over de mogelijkheden van langere openingstijden, vindt Zandstra.



Door: Redactie Correctie melden