Jeffrey van As nieuwe technisch manager ADO Den Haag

Technisch manager Jeffrey van As (foto: ADO Den Haag)

DEN HAAG - Jeffrey van As is de nieuwe technisch manager van ADO Den Haag. Dat heeft de Haagse club bevestigd. Van As blijft tot het einde van het seizoen.





Van As gaat zich onder meer met (de scouting van) het eerste elftal, het tweede team en ook de jeugd van ADO Den Haag bezighouden.





De 44-jarige Van As speelde van 2002 tot 2004 voor ADO Den Haag en was ook werkzaam als scout bij de Haagse club. Bij NAC was hij werkzaam als technisch directeur.

