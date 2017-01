Bezorgde Voorschotenaren krijgen toelichting over nieuw afvalstation

Zo komt het afvalstation eruit te zien (Foto: still video)

DEN HAAG - Bezorgde Voorschotenaren kwamen dinsdagavond bijeen om zich te laten informeren over de mogelijke komst van een nieuw afvalstation in de Dobbewijk. Het huidige afvalstation, dat zowel Voorschoten als Wassenaar bedient, staat in Wassenaar, maar voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd.





De omwonenden vinden de artist impression er mooi uit zien, maar dat neemt de zorgen niet weg. ‘Het verkeer en eventueel de geur. Dat zijn mijn grootste bezwaren. Het zit dertig meter van mijn huis vandaan en daar ben ik niet gelukkig mee’, vertelt een bezorgde bewoner. De verkeersdrukte die het afvalstation zal veroorzaken, is voor meer omwonenden een probleem. ‘Al het aan en afvoer van het materiaal, daar maak ik me toch wel erg veel zorgen over’, aldus een Voorschotenaar. Op 2 februari praat de gemeenteraad van Voorschoten over de mogelijke komst van het afvalstation.



Volgens afvalbedrijf Avalex zijn er geen alternatieven en moét het afvalstation in de Dobbewijk komen. Omwonenden en een meerderheid van de Voorschotense gemeenteraad zijn fel tegen de komst van het afvalstation. Avalex gaf daarom op een bewonersbijeenkomst toelichting op de plannen. Ook kregen de bewoners te zien hoe het afvalstation eruit moet komen te zien.

