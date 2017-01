Verwarde man gooit spullen uit woningraam in Delft

Foto: Marofer

DELFT - Aan de Van Kinschotstraat in Delft is woensdagmiddag een verwarde man uit zijn woning gehaald. De man gooide meerdere voorwerpen door het raam naar buiten waardoor onder andere de ruit sneuvelde.

Volgens de politie weigerde de man zijn deur open te doen. De brandweer moest er aan te pas komen om de deur er uit te zagen. Toen dat gelukt was is de man door de politie overgedragen aan de GGZ.



Hoe de man tot zijn daad kwam is niet bekend.