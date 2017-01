Klant berooft taxichauffeur Hobbemastraat in Den Haag

DEN HAAG - Een taxichauffeur is in de nacht van dinsdag op woensdag beroofd door een klant. Dit gebeurde op de Hobbemastraat in Den Haag.

De verdachte stapte rond 4.10 uur in de taxi op de Gedempte Gracht. Toen de auto arriveerde op de Hobbemastraat leek de klant te gaan betalen. Daarop pakte de chauffeur zijn eigen portemonnee. Toen de verdachte dit zag, pakte hij de chauffeur hardhandig vast en bedreigde hij hem met een steekwapen. Hij dreigde hem te vermoorden en eiste geld.



De chauffeur stapte daarop snel zijn taxi uit en rende weg richting de Vaillantlaan. De verdachte rende achter hem aan. Ter hoogte van de Netscherstraat gooide het slachtoffer uit angst zijn portemonnee op straat en rende verder. De verdachte stopte, pakte de portemonnee van straat en ging er vandoor.



Beigekleurige sneakers



De verdachte is een man met een zeer donkere huidskleur. Hij heeft donker kroeshaar en een volle baard. Hij wordt 25 jaar oud geschat en is tussen de 1,75 en 1,80 meter lang. Hij heeft een tenger postuur. Hij droeg een donkerkleurige spijkerbroek, een donker t-shirt met daar overheen een donker vest.



Hij droeg beigekleurige sneakers met een witte rand ter hoogte van de zool. De verdachte heeft tijdens de hele rit Engels gesproken met de chauffeur. De meegenomen portemonnee is een zwarte, lederen horecaportemonnee met een ring eraan.





