Deze week in Tijd voor Nostalgie

Tijd voor Nostalgie (Bron: Erfgoed Leiden)

DEN HAAG - Elke werkdag om 15:15 uur presenteert Debby Roukens het programma Tijd voor Nostalgie op TV West. Deze week zijn de volgende onderwerpen te zien:

Maandag 16 januari

Het programma Het Was uit 2004 met een film over het jubeljaar 1948. In dat jaar bestaat Den Haag 700 jaar.



En verder twee films van meneer Wilshaus uit Delft De eerste is een ballonvaartwedstrijd in 1968. Tientallen ballonnen stijgen op, op het terrein van voetbalclub DHC in Delft, waaronder de bekende Nederlandse ballonvaarster Nini Boesman. Daarna is er een film te zien over de Haagse kermis eind jaren ’60.



Dinsdag 17 januari

In een mystieke omgeving bespreken presentator Fred Zuiderwijk en schrijver Tomas Ross indrukwekkende complottheorieën uit de Haagse historie. Vandaag de achtste aflevering. Hierin bespreken zij de overval van Holleder op een geheim ondergronds wapendepot in de Scheveningse bosjes.



Woensdag 18 januari

Een amateur film over een zomers straatfeest in de Rechterenstraat in Den Haag. De film, gemaakt door meneer Houtman, is opgenomen in 1957. De Rechterenstraat ligt in de wijk Moerwijk in Den Haag.



Op 25 april 1951 publiceerde Polygoon wel een heel opmerkelijke film over Delftse studenten die oppassen op baby's om op die manier wat geld bij te verdienen. Eigenlijk waren zij de voorlopers van de tegenwoordige kinderdagopvang. Alleen dan ging het er net even wat stijver aan toe.



We sluiten de uitzending af met een polygoon film uit 1930. Hierin de aanleg van het treinspoor tussen Gouda en Alphen aan den Rijn.





Donderdag 19 januari

Een film van Erfgoed Leiden. Deze gaat over de wekelijkse kaasmarkt in Leiden die vanaf 1927 werd gehouden. U ziet beelden van het loven en bieden tussen handelaren (met deukhoeden) en de kaasboeren (met petten). In de Waag wordt de kaas gewogen en de koop bezegeld.



We sluiten af met een het journaal de Spiegel van Nederland. In het laatste item van dit journaal is te zien hoe de studenten van vereniging Exersendo een concours in welsprekendheid organiseren op de Leidse markt. Wie goed kijkt ziet dat het hier om Paul van Vliet gaat. Maar de Spiegel van Nederland start met de Miss Bril verkiezing in 1959.



Vrijdag 20 januari

Zaterdag 21 januari is het Tulpendag en wordt het officiële tulpenseizoen geopend in Amsterdam. Om alvast in de stemming te komen laten we u een item zien over de tulpenralley in de bollenstreek in 1949.



En we blijven nog even in de bollenstreek want we gaan kijken naar Nostalgia. Een programma dat voor het eerst te zien was op TV West in 1998. Deze aflevering gaat over de Bollenstreek. Gast is Harry Zwetsloot, oud-bollenexporteur.



In de Tweede Wereldoorlog werden veel landgoederen en buitenplaatsen gevorderd door de Duitsers. Er werden officieren ingekwartierd, bunkers aangelegd en soms werd een landhuis in zijn geheel gesloopt vanwege de aanleg van de Atlantikwall. Maar er werden ook schatten verborgen en onderduikers gehuisvest. Erfgoedhuis Zuid-Holland legde deze sporen, verhalen en herinneringen vast in 12 korte films, samen met (oud)bewoners, ooggetuigen, vrijwilligers en andere betrokkenen.



Dorrepaal: Maduro en de slag om Ypenburg

Bij Buitengoed Dorrepaal in Leidschendam, toen bekend onder de naam Huis Leeuwenbergh, werd hevig gevochten tijdens de Slag om Ypenburg. C.A. van Aalst woonde als kind vlakbij en zag het gebeuren.