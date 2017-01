Automobilist rijdt door na aanrijding met 4-jarig jochie

Archieffoto

GOUDA - Een automobilist in Gouda is dinsdag doorgereden nadat hij een 4-jarig jongetje had aangereden. Dat gebeurde op de Goejanverwelledijk.

Een moeder wilde met haar kind en hond oversteken toen het voetgangerslicht op groen sprong. Haar zoontje werd op dat moment aangereden door een automobilist in een grijze auto. Die is doorgereden.



Het ongeluk gebeurde rond 16.50 uur ter hoogte van het tankstation. Het jongetje heeft een gekneusde voet opgelopen. De politie zoekt getuigen.