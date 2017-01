Asielzoekers komen naar Pijnacker-Nootdorp, akkoord bereikt

Informeren











LEES OOK: Burgemeester Pijnacker: 'Fantastisch om te zien hoe de mensen klaarstaan voor asielzoekers'

Er wordt twee miljoen euro voor het project vrijgemaakt. De gemeente organiseert in februari vier informatiebijeenkomsten om bewoners te informeren over de plannen.

Een van de maatregelen is het gereedmaken van het leegstaande pand 't Hofland. De gemeenteraad stemde vorig jaar al in met het plan om hier starters en statushouders te huisvesten. Het was alleen wachten op een akkoord tussen de gemeente en eigenaar van het pand, ouderenzorginstelling Pieter van Foreest. Dat werd dinsdag bereikt.