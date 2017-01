Kweker schenkt blauwe rozen voor uitvaart omgekomen agent Mario

WESTLAND - Een tuinder in het Westland heeft 200 'blauwe' rozen geschonken aan de politie. De rozen zijn voor de uitvaart van de Haagse agent Mario, donderdagochtend. De kweker wil anoniem blijven.

De 36-jarige Mario werd tijdens de jaarwisseling aangereden in Den Haag toen hij aan het werk was. Na anderhalve week in coma te hebben gelegen, overleed hij vorige week maandag.Donderdag wordt hij met korpseer begraven in Boskoop. Dat betekent dat veel agenten aanwezig zijn die zorgen voor een ceremoniële uitvaart.De kweker was zo onder de indruk van het overlijden van Mario dat hij iets voor de politie wilde doen. Donderdagochtend mochten agenten van bureau Westland 200 blauwe rozen komen ophalen. Die zijn bedoeld voor de uitvaart, waar om witte en blauwe rozen is gevraagd.De bloemen worden door de Westlandse politie overhandigd aan bureau De Heemstraat in Den Haag, waar Mario werkte. 'Maar dit gebaar raakt ook de collega's in het Westland', schrijft de politie op Facebook.