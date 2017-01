Eljero Elia (Feyenoord) maakt statement voor opgepakte vrienden: 'Ze worden genaaid'

DEN HAAG - Het was een opvallend gebaar dat Feyenoord-voetballer Eljero Elia afgelopen zondag maakte. De 29-jarige Hagenaar deed na zijn doelpunt in het uitduel met Roda JC (0-2) alsof hij in de boeien was geslagen. Een politiek statement van de aanvaller, verklaart hij in een interview met De Volkskrant.

'Het was een kruis met mijn armen, een gebaar alsof ik in de boeien was geslagen. En dat ik die boeien daarna verbrak', aldus de in Den Haag als sportman van het jaar genomineerde Elia. 'Ik deed het voor mijn vrienden van rapformatie SFB. Drie ervan zitten in de gevangenis in Suriname. Ik hoop dat ze snel thuis zijn.'De drie rappers werden begin december gearresteerd in Suriname. Ze worden ervan verdacht een minderjarig meisje twee jaar terug seksueel te hebben misbruikt. De moeder van het meisje heeft de aanklacht inmiddels ingetrokken, meldde de NOS tien dagen geleden.'Ik weet honderd procent zeker dat het bullshit is', zegt voormalig ADO Den Haag-speler Elia, die met Feyenoord vorig seizoen de KNVB Beker veroverde en in de huidige competitie aan kop gaat. 'Het is politiek, er is een nieuwe officier van justitie die wil scoren. Dat is althans mijn gevoel. Iemand heeft op een video SFB' geschreeuwd, op basis daarvan zitten ze vast.'Elia liet eerder al zijn steun voor SFB blijken door een treffer te vieren met een scheenbeschermer in zijn mond. Hij hoopt dat zijn vrienden snel vrij worden gelaten. 'Die jongens moeten naar huis. Naar hun familie. Ik vind het onmenselijk. Ze worden genaaid. Niemand doet iets in Nederland, daarom moest ik aandacht vragen voor deze zaak.'