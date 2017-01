Proefspeler Tamata kent situatie ADO: ‘Geld niet belangrijk, ik wil spelen op goed niveau’

DEN HAAG - ADO Den Haag heeft deze week linksback Abel Tamata op proef. De voormalig speler van onder meer PSV en FC Groningen hoopt op een klein contract in Den Haag en kent de penibele financiële situatie van de club. ‘Financieel maakt het mij niet zoveel uit. Als ik mijn werk kan doen en kan samenwerken met het team op een goed niveau, dan ben ik daar heel blij mee’, aldus Tamata.

De 26-jarige linksback zit sinds augustus 2016 zonder club, nadat FC Groningen zijn contract had ontbonden, en is gratis op te pikken voor ADO Den Haag. ‘Ik heb de afgelopen maanden in Amsterdam getraind bij FysioMed. Daar trainde ik voor mezelf, maar het is lekker om weer op het veld te staan’, erkent hij. ‘Ik heb ook anderhalve week bij VVV getraind. Daar ben ik ook goed ontvangen, maar mijn insteek was spelen in de eredivisie, als dat mogelijk is. Als dat niet mogelijk is en ik was er met VVV uitgekomen, dan was ik daar gebleven.’Tamata, die met PSV in 2014/2015 kampioen van Nederland werd, weet dat ADO Den Haag moet shoppen met een nagenoeg lege portemonnee. ‘Ik ken de situatie van de club en ik ken mijn eigen situatie. Daarom denk ik dat ik snel klaar moet zijn om mijn steentje bij te dragen, dat is ook hard nodig’, vervolgt Tamata, die ook als rechtsback inzetbaar is. ‘Als je heel lang niet met een team hebt getraind en niet op het veld hebt gestaan, dan weet je waar je het voor doet. Financieel maakt het mij niet zoveel uit. Als ik mijn werk kan doen en kan samenwerken met het team op een goed niveau, dan ben ik daar heel blij mee.’ADO-trainer Zeljko Petrovic is opzoek naar een linksback. Door een knieblessure van Aaron Meijers (op de weg terug) en de afwezigheid van Wilfried Kanon (Afrika Cup) is de spoeling dun. Afgelopen weekend speelde Tyronne Ebuehi als linksback.