Bejaarde vrouw (89) uit Voorburg slachtoffer van babbeltruc

Voordeur. Archieffoto

VOORBURG - Een 89-jarige vrouw uit Voorburg is maandag slachtoffer geworden van een babbeltruc. Een onbekende man kreeg door een smoes toegang tot haar huis aan de Rozenboomlaan en ging er met een onbekende buit vandoor.

De verdachte belde rond 17.30 uur aan bij de vrouw en zei dat hij kwam om de waterleiding af te sluiten. De vrouw liet de man vervolgens binnen. Eenmaal in de woning, stal hij verschillende spullen.



Politieagenten stelden in de omgeving een onderzoek in, maar kwamen de verdachte niet op het spoor. Het gaat om een blanke man van 40 à 50 jaar oud, 1.75 meter lang met een normaal postuur. Hij droeg een donkere jas en een zwart petje met wit logo.