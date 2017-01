Eis: tot 3 jaar cel voor cocaïnehandel in Bodegraven

BODEGRAVEN - Vier mannen uit Bodegraven, die verdacht worden van handel in cocaïne, stonden woensdag voor de rechter in Den Haag. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste tegen de 23-jarige hoofdverdachte drie jaar cel. Tegen de andere verdachten werd 25, 21 en tien maanden geëist.

De mannen, allemaal in de twintig, zouden jaren actief zijn geweest in Bodegraven en omgeving en daarbij aan ongeveer tweehonderd vaste afnemers cocaïne hebben verkocht. Ook vorderde de officier van justitie het geld terug dat zij met hun criminele activiteiten zouden hebben verdiend. In totaal zou het om bijna 700.000 euro gaan.



Begin maart 2016 startte de politie een onderzoek naar mogelijke handel in drugs in Bodegraven. Dit gebeurde nadat er bij de politie meldingen waren binnengekomen over drugsoverlast. Een onderzoeksteam kwam erachter dat de dealers op afgesproken tijden handelden. Vaak bezorgden de ze drugsbestellingen zelfs tot ‘aan de deur’.



Cocaïne, xtc en hennep



Het onderzoek leidde onder meer tot de aanhouding van de vier mannen die woensdag voor de rechter stonden. Bij de doorzoeking van hun woningen en een gehuurde ruimte vonden agenten niet alleen cocaïne, maar ook 50 xtc-pillen, 130 gram hennep en foto’s van gestolen spullen.



De verdachten bekennen schoorvoetend korte perioden gedeald te hebben, maar ontkennen dit gezamenlijk te hebben gedaan. Maar volgens de officier is er ruim voldoende bewijs dat aantoont dat zij gezamenlijk in Bodegraven en omgeving voor langere tijd in cocaïne hebben gehandeld. Zo hadden zij voor het aannemen van bestellingen een speciaal 06-nummer dat door alle vier de verdachten werd beantwoord. En bij het bezorgen van de drugs zaten zij soms samen in een auto.



Verslaafde vader



De officier wees erop dat het regelmatig gebruik van cocaïne tot ernstige gezondheidsproblemen en verslaving leidt. Hij nam het de verdachten kwalijk dat zij ‘geestelijke en lichamelijke afhankelijkheid als business model hanteerden’. Die afhankelijkheid ging zelfs zover dat één van hun vaste klanten - toen die krap bij kas zat - het paspoort van zijn dochter als onderpand wilde geven.



Volgens het OM zijn alle verdachten vaker in aanraking met justitie geweest en hebben ze geen vast werk. De uitspraak is over twee weken.