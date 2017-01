Van de trap geduwd of toch gevallen?

NIEUWVEEN - Was het nu een bewuste duw of toch een vervelend ongelukje? De rechter moet bepalen of Gino zijn vriendin met opzet van de trap duwde. 'En de verklaringen lopen nogal uiteen', zegt ze. 'Juist', antwoordt Gino.

Met zijn tas op de rug loopt Gino (26) op 8 oktober de trap af, vanaf zolder. Er was voor de zoveelste keer ruzie, hij heeft er genoeg van. Hij woont met zijn vriendin bij haar moeder, dus hij beslist dat hij dan maar moet vertrekken. 'Ik was daar te gast', zegt hij, 'dus het was beter dat ik ging.'Hij pakt zijn spullen in twee sporttassen en loopt naar beneden. Maar op de overloop schiet zijn vriendin hem voorbij, vertelt hij. Ze wil hem tegenhouden, maar dat gaat mis en ze valt van de eerste verdieping naar beneden. 'Ik schrok me rot', zegt Gino. 'Ik denk dat ze gestruikeld is. Maar ik wist wel hoe laat het was, dus ik heb netjes gewacht tot de politie er was.''Waarom dacht u dan dat er politie zou komen?', vraagt de rechter verbaasd. 'Dat was te verwachten', zegt Gino. De rechter vindt het toch vreemd: 'Meestal komt daar toch geen politie bij, mensen vallen wel vaker van de trap.' Maar Gino wist dat de moeder de ruzie had gehoord en zag dat ze al belde. Zijn vriendin vertelt dan tegen de agenten: 'Ik voelde dat hij me met zijn schouder een duw gaf. Ik probeerde nog de leuning te pakken, maar ik stond aan de verkeerde kant van de trap.'Hun ruzie was alweer de zoveelste, vertelt Gino de rechter. Ze woonden pas sinds kort samen bij de moeder. 'Ik heb mijn vriendin terug naar Nederland gehaald met haar kindje, zodat we samen iets konden opbouwen', vertelt hij. 'Toen heb ik een fout gemaakt. Ik heb een andere vrouw zwanger gemaakt. Dat leidde natuurlijk tot spanningen.'Volgens de officier van justitie is wel duidelijk dat er op de overloop, bovenaan die trap, fysiek contact is geweest. 'Zij probeerde u tegen te houden, u weerde dat af', zegt hij. 'Maar dat u haar heeft geduwd valt niet te bewijzen.' Hij vraagt de rechter daarom om Gino vrij te spreken. 'Ik houd er rekening mee dat de enige andere getuige haar moeder is, die ook nog eens twee verschillende verklaringen aflegt.'Gino's advocaat sluit zich daar volledig bij aan. 'Ik zou heel lang kunnen pleiten, ik had twee A4'tjes volgeschreven, maar ik ben het gewoon volledig met de officier van justitie eens. In haar eerste verklaring zegt moeder dat ze zag hoe cliënt met gestrekte armen een zet gaf, in haar tweede verklaring gaat het om een duw met de elleboog. Daarbij is het een gedraaide trap. Dus áls ze al in de gang heeft gestaan -mijn cliënt bestrijdt dat- dan kon ze niets zien van wat er boven gebeurde.'Ook de rechter ziet duidelijk de pijnpunten in het dossier en is niet overtuigd dat Gino schuldig is. 'Maar er is wel iets gebeurd die dag, er is iemand van de trap gevallen. Het is goed dat de politie dan uitzoekt hoe het zit.'Gino hoopt dat hij nog verder kan met zijn vriendin. 'Ik wil wel, desnoods met relatietherapie', zegt hij. 'Maar ik weet niet wat zij wil. Ze heeft nu ook ineens een eigen huis. Dus voor haar verblijfstatus heeft ze me niet meer nodig.'